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Саммит Россия – Африка

FT: США пытаются отговорить африканских лидеров от посещения саммита РФ - Африка

По данным газеты, призывы США вызывают обеспокоенность африканских государств, которые стремятся сотрудничать в сфере безопасности и экономики, как с Соединенными Штатами, так и с Россией

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты после отказа России продлевать действие черноморской зерновой инициативы пытаются отговорить лидеров африканских стран от посещения саммита РФ - Африка в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times со ссылкой на африканских чиновников.

По их сведениям, Вашингтон оказывает давление на страны Африки с тем, чтобы они выступили с критикой решения РФ не продлевать зерновую сделку. Издание отмечает, что призывы США вызывают обеспокоенность африканских государств, которые стремятся сотрудничать в сфере безопасности и экономики, как с Соединенными Штатами, так и с Россией.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся ее часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие государства, основная часть зерна с Украины ушла в развитые страны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова вернуться к сделке, но лишь когда касающаяся Москвы часть будет выполнена.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие". 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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