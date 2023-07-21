В иракских городах прошли акции протеста против осквернения святынь ислама

Участники сжигали флаги ЛГБТ-сообщества и скандировали лозунги против шведских властей

КАИР, 21 июля. /ТАСС/. Массовые демонстрации протеста против осквернения святынь ислама, в первую очередь против проведенных в Швеции акций сожжения и надругательства над копиями священной для мусульман книги - Корана, прошли в пятницу в крупнейших городах южной части Ирака. Об этом сообщил иракский телеканал Alsumaria.

Сотни человек, сторонников одного из наиболее авторитетных лидеров Ирака, шиитского имама Муктады ас-Садра вышли на центральные улицы Басры, Наджафа и Кербелы после проведения общей полуденной молитвы. В ходе демонстраций их участники сжигали флаги ЛГБТ-сообщества, которые среди иракских мусульман ассоциируются со странами Запада, скандировали лозунги против шведских властей, позволивших организовать мероприятия с нападками на исламские святыни.

Участники демонстраций в южном регионе Ирака, в котором проживают преимущественно представители шиитской конфессии, выразили поддержку правительству страны, принявшему решение о выдворении посла Швеции из Ирака. Минувшим днем суннитская община Ирака также одобрила действия кабинета министров и потребовала от правительства прекращения всех форм сотрудничества со Швецией. В заявлении Суннитского фонда Ирака отмечалось, что проживающий в Швеции иракский иммигрант "вновь и вновь возвращается к своим отвратительным действиям при поддержке шведского правительства и при молчаливом наблюдении за его преступлениями властей других западных стран".

Шведские власти ранее дали разрешение на проведение 20 июля в Стокгольме акции, в ходе которой ее организаторы намеревались сжечь копию Корана и государственный флаг Ирака. На этой акции иммигрант из Ирака, который организовал в конце июня манифестацию с сожжением Корана у мечети в шведской столице, пинал священную книгу ногами, но не сжег ее.

В тот же день правительство Ирака приняло решение выслать посла Швеции в Багдаде и отозвать временного поверенного в делах республики в Стокгольме. Такая мера, как указал иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани, принята "в ответ на неоднократные разрешения шведского правительства сжигать священный Коран, высказывать оскорбления в адрес исламских святынь и на сожжение государственного флага Ирака".

Утром в четверг сотни протестующих ворвались в посольство Швеции в Багдаде и устроили поджог в здании дипломатического представительства. Силы безопасности Багдада применили водометы для разгона демонстрантов. МИД Ирака осудил действия протестующих. Иракские правоохранительные органы арестовали 20 человек, подозреваемых в поджоге здания шведского посольства.