Количество перегрузок на белорусско-польской границе выросло на 30%

В Государственном таможенном комитете Белоруссии связали эти показатели с введением запрета на перемещение по стране зарегистрированных в Польше прицепов и полуприцепов

МИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Количество перегрузок товаров на белорусско-польской границе выросло на 30% после введения Минском с 3 июля запрета на перемещение по белорусской территории зарегистрированных в Польше прицепов и полуприцепов. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК) Белоруссии.

"Количество перегрузок, осуществляемых в регионе деятельности Брестской таможни, за последнее время увеличилось на 30%. Если до 3 июля в сутки совершалось порядка 400 перегрузок, то сегодня их количество возросло до 650", - говорится в сообщении.

В ГТК отметили, что рост количества перегрузок обусловлен запретом на перемещение по территории Белоруссии прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Польше, и необходимостью их следования в специально установленные места только для осуществления перегрузки. Всего на территории Белоруссии в регионах деятельности Брестской, Гродненской региональной и Витебской таможен функционируют 20 специально установленных вблизи границы мест, в которых осуществляются операции по перецепке транспортных средств и перегрузки товаров.

Совет министров Белоруссии в конце июня принял постановление об ограничении с 3 июля перемещения по территории страны зарегистрированных в Польше прицепов и полуприцепов, а также легковых автомобилей, осуществляющих международную перевозку грузов. Такие транспортные средства могут передвигаться по республике только из пограничных пунктов пропуска на белорусско-польской границе в специально установленные места исключительно для совершения перегрузки и обратно. В апреле 2022 года в ответ на санкции Евросоюза Минск ввел запрет на перемещение по территории страны зарегистрированных в ЕС тягачей, которые могут следовать только в пункты перегрузки и перецепки и обратно. Для прицепов и полуприцепов из европейских стран кроме Польши возможность перецепки на белорусской территории сохраняется.

Постановление белорусского правительства стало ответом на действия Польши, которая ввела с 1 июня полный запрет на перемещение через границу с Белоруссией всех видов белорусских и российских грузовых автотранспортных средств, в том числе прицепов и полуприцепов. Решение Варшавы сделало невозможным перецепку белорусских и российских грузовиков, которая производилась на границе с апреля 2022 года, когда Евросоюз запретил въезд на свою территорию зарегистрированных в Белоруссии и России тягачей.