21 июля, 13:35
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Секретарь Совбеза Армении и спецпредставитель главы МИД РФ обсудили ситуацию в Карабахе

Пресс-служба Совбеза сообщила, что в контексте продолжающейся блокады Лачинского коридора Армен Григорян подчеркнул необходимость выполнения Азербайджаном взятых обязательств

ЕРЕВАН, 21 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и спецпредставитель главы МИД РФ по содействию нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза.

"Армен Григорян и спецпредставитель главы МИД РФ по содействию нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев на состоявшейся в пятницу в Ереване встрече обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Стороны подчеркнули, что права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха имеют первостепенное значение и должны быть защищены", - говорится в сообщении

В контексте продолжающейся блокады Лачинского коридора Григорян подчеркнул необходимость выполнения Азербайджаном взятых обязательств, указано в сообщении.

Выступая 16 июня на заседании правительства, армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Азербайджан полностью перекрыл Лачинский коридор для доставки гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. В регионе на грани гуманитарной катастрофы находятся 120 тыс. человек. Затруднена работа международных организаций, в том числе Международного комитета Красного Креста. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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