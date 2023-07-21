AFP: в Найроби полиция разогнала толпы протестующих против роста цен

По сведениям агентства, демонстранты из беднейших столичных кварталов забрасывали полицейских камнями

ПРЕТОРИЯ, 21 июля. /ТАСС/. Столкновения демонстрантов с полицией произошли в пятницу в некоторых районах Найроби в рамках продолжающих третий день подряд акций протеста оппозиции против роста цен. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Демонстранты из беднейших столичных кварталов забрасывали полицейских камнями, в ответ силовики применяли спецсредства, включая слезоточивый газ и резиновые пули, отмечает оно. Данные о пострадавших не поступали.

Нынешняя серия протестов против роста цен и налогов началась в Кении 19 июля. Власти запретили их по причинам безопасности. Однако оппозиция заявила, что намерена провести три дня протеста, несмотря за запрет.

В минувшие два дня выступления не были массовыми. 19 июля власти задержали по всей стране 300 участников акций протеста, которые занимались грабежами и вандализмом. С минувшего марта в Кении оппозиция провела уже девять акций протеста, которые сопровождались насилием.

Организатором демонстраций является антиправительственная коалиция "Азимио" во главе с бывшим кандидатом в президенты страны Раилом Одингой. Он требует отмены закона, который увеличил налоги и сборы.

Президент Кении Уильям Руто подписал 26 июня закон о бюджете на предстоящий финансовый год после одобрения его текста парламентом. Закон среди прочего повышает вдвое (до 16%) НДС на топливо, вводит жилищный сбор в размере 1,5% в жилищный фонд для всех работающих кенийцев. Правительство рассчитывает, что новые налоги будут приносить казне дополнительно около €2 млрд.