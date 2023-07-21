В МВД Кипра заявили, что ЕС должен принять меры для борьбы с нелегальной миграцией

Глава ведомства Константинос Иоанну отметил необходимость более активной работы с третьими странами, которые, по его словам, являются "основным источником происхождения и транзита мигрантов с неурегулированным статусом"

НИКОСИЯ, 21 июля. /ТАСС/. Власти Кипра считают, что Евросоюз должен принять адресные меры для борьбы с нелегальной миграцией, и выступают за скорейшее завершение работы над планом действий для Восточного Средиземноморья. Об этом заявил в пятницу министр внутренних дел республики Константинос Иоанну, принимающий участие в неформальной двухдневной встрече глав МВД стран ЕС в Логроньо.

"Решение миграционной проблемы не может и не должно ограничиваться репрессивными мерами со стороны стран - членов [ЕС]. Поскольку мы имеем дело с международным явлением, Евросоюз должен принять адресные меры в контексте внешнего измерения с главной целью сокращения и предотвращения миграционных потоков, чтобы ими могли управлять страны-члены первого приема", - приводит слова министра правительственное Бюро печати и информации.

Иоанну также указал на необходимость более активной работы с третьими странами, которые, по его словам, являются "основным источником происхождения и транзита мигрантов с неурегулированным статусом". "Цель состоит в том, чтобы наладить отношения и мотивировать эти третьи страны выступать в качестве партнеров Европы", - отметил министр. "В этом контексте глава МВД подчеркнул <...> необходимость скорейшего завершения [работы] над специальным планом действий для Восточного Средиземноморья", отмечается в сообщении.

Остров сегодня испытывает большую миграционную нагрузку. Власти Республики Кипр заявляют о серьезных сложностях с выполнением программы ЕС по возвращению мигрантов в страны их проживания или их перемещения по договоренности в другие государства сообщества. В руководстве страны считают, что обострение ситуации во многом происходит из-за дестабилизирующей роли Турции, поскольку основная часть мигрантов прибывает в республику со стороны самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра. На этом фоне правительство инициировало законопроект о создании госкомитета по вопросам иммиграции. В число приоритетных направлений его работы входят борьба с нелегальными мигрантами и торговцами людьми, ускорение процедур рассмотрения заявлений о предоставлении убежища, улучшение условий в центрах приема и размещения.

Значительная часть нелегалов проникает на остров через так называемую зеленую линию - 180-километровую буферную зону, разделяющую Кипр на территории проживания греческой и турецкой общин, которую контролируют Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре. Контроль за этой разделительной зоной осуществляется на особых условиях, так как зеленая линия на Кипре не считается внешней границей Евросоюза. Чаще всего на Кипр прибывают нелегальные мигранты из Сирии, которые добираются до острова транзитом через Турцию и прибегают к услугам морских контрабандистов в районе города Мерсин.