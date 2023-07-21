21 июля, 14:27

Лукашенко назначит главу Минсельхоза своим помощником по Витебской области

Президент Белоруссии поручил председателю правительства Роману Головченко представить кандидатуру на пост министра сельского хозяйства республики

МИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение назначить министра сельского хозяйства республики Игоря Брыло своим помощником по Витебской области и поручил подобрать кандидатуру на освобождающийся министерский пост.

"Значит, с этой вот уборочной кампании министра сельского хозяйства - помощником в Витебскую область. И мне, Игорь, докладывать еженедельно о ситуации в Витебской области", - приводит агентство БелТА слова Лукашенко, сказанные на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании.

Президент поручил председателю правительства Роману Головченко представить кандидатуру на пост главы Минсельхоза. "На следующей неделе чтобы была кандидатура. Мы не можем убирать хлеба, когда нет ответственного за это", - сказал Лукашенко.

На должность главы Минсельхоза Брыло был назначен в феврале 2022 года. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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