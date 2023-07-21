Пашинян и спецпредставитель главы МИД РФ обсудили гуманитарный кризис в Карабахе

Премьер-министр Армении представил Игорю Ховаеву позицию армянской стороны по урегулированию ситуации

ЕРЕВАН, 21 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и спецпредставитель главы МИД РФ по содействию нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Ховаев обсудили гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

"Премьер-министр отметил, что сегодняшняя встреча проходит на фоне углубляющегося гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, который стал следствием незаконного блокирования Лачинского коридора Азербайджаном. Пашинян отметил важность обсуждений вопросов, связанных с создавшейся ситуацией, и темы нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении.

Пашинян представил собеседнику позицию армянской стороны по урегулированию ситуации, добавили в пресс-службе.

16 июня на заседании правительства Пашинян заявил, что Азербайджан полностью перекрыл Лачинский коридор для доставки гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. В регионе на грани гуманитарной катастрофы находятся 120 тыс. человек. Затруднена работа международных организаций, в том числе Международного комитета Красного Креста.