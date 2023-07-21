Постпред при ООН: Британия не поддерживает расширение конфликта на Украине на Черном море

По словам Барбары Вудворд, это последнее, чего королевство хотело бы

ООН, 21 июля. /ТАСС/. Великобритания не поддерживает распространение конфликта на Украине на акваторию Черного моря. Об этом заявила в пятницу журналистам постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

"Это последнее, чего мы хотели бы", - сказала она, комментируя угрозы Украины в адрес судов, направляющихся в Россию, и опасность эскалации противостояния.

"Мы не поддерживаем расширение войны таким образом, хотя стремление Украины дать ответ в случае российских атак понятно", - добавила она.