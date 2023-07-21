21 июля, 13:59,
обновлено 21 июля, 14:49
Военная операция на Украине

Постпред при ООН: Британия не поддерживает расширение конфликта на Украине на Черном море

По словам Барбары Вудворд, это последнее, чего королевство хотело бы

ООН, 21 июля. /ТАСС/. Великобритания не поддерживает распространение конфликта на Украине на акваторию Черного моря. Об этом заявила в пятницу журналистам постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

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"Это последнее, чего мы хотели бы", - сказала она, комментируя угрозы Украины в адрес судов, направляющихся в Россию, и опасность эскалации противостояния.

"Мы не поддерживаем расширение войны таким образом, хотя стремление Украины дать ответ в случае российских атак понятно", - добавила она. 

Теги:
УкраинаВеликобританияВоенная операция на Украине
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