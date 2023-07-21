Алиев заявил, что Баку придал новое дыхание Движению неприсоединения

Президент Азербайджана отметил, что за время председательства страны была проведена работа в направлении институционального развития объединения

БАКУ, 21 июля. /ТАСС/. Движение неприсоединения за время председательства Азербайджана получило новое дыхание благодаря работе в направлении его институционального развития. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев, выступая в пятницу на Глобальном медиафоруме в городе Шуша.

"Движение неприсоединения, я без ложной скромности могу сказать, за время председательства Азербайджана получило новое дыхание. Не секрет, что в последнее время влияние Движения постепенно деградировало, и оно превратилось практически в определенную площадку для обсуждения определенных вопросов, которые не имели особого продолжения. Мы, так же как и к любой работе, и к этой работе отнеслись с большой ответственностью и шаг за шагом стали работать в направлении институционального развития", - сказал Алиев, отвечая на вопрос ТАСС. Глава государства подчеркнул, что в дополнение к уже существующим форматам взаимодействия в рамках Движения неприсоединения была создана также парламентская платформа. "Это тоже очень важный элемент в плане институционального развития. Мы считаем, что именно по этому пути Движение и должно идти", - подчеркнул азербайджанский лидер.

Алиев сообщил, что через несколько месяцев Азербайджан передаст председательство в Движении Уганде. При этом он добавил, что Баку продолжит "активно участвовать в консолидации усилий и наполнении деятельности Движения конкретными результатами".

Президент Азербайджана подчеркнул, что Азербайджан успешно справился с задачей защиты справедливости и легитимных интересов стран - членов Движения неприсоединения, которую декларировал, принимая председательство. "Хочется верить, что, после того как мы передадим полномочия председателя, позитивная динамика будет продолжаться. Во всяком случае, мы будем делать все для того, чтобы так и было", - добавил он.

Движение неприсоединения объединяет 120 стран, а 17 государств и 10 международных организаций имеют в нем статус наблюдателя. После состоявшегося в Баку 25-26 октября 2019 года саммита Движения Азербайджан принял председательство в нем в 2019-2022 годах. Позднее председательство страны было продлено еще на один год.