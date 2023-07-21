21 июля, 14:03,
обновлено 21 июля, 14:32
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Глава МИД Армении примет участие во встрече с коллегами из Азербайджана и России в Москве

Последняя подобная встреча прошла 19 мая в столице России

ЕРЕВАН, 21 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян примет участие во встрече с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и России Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.

"Министр Мирзоян поедет на встречу в Москву. Другие подробности будут позже", - сказала она.

Последняя встреча в трехстороннем формате с участием глав внешнеполитических ведомств Армении, Азербайджана и России состоялась 19 мая в Москве. 

Теги:
АзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликтаМирзоян, Арарат Самвелович
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