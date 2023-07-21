21 июля, 14:21,
обновлено 21 июля, 14:38
Военная операция на Украине

ООН выразила обеспокоенность сообщениями о минах в Черном море

Заместитель генсека всемирной организации по политическим вопросам Розмари Дикарло назвала неприемлемыми угрозы, касающиеся возможных атак на гражданские суда в этом регионе

ООН, 21 июля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность сообщениями о минах в Черном море. Об этом заявила в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генсека всемирной организации по политическим вопросам Розмари Дикарло.

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"Угрозы, касающиеся возможных атак на гражданские суда в Черном море, неприемлемы. Мы также обеспокоены сообщениями о минах в Черном море, угрожающих гражданскому судоходству", - подчеркнула Дикарло. По ее словам, ООН "призывает воздержаться от дальнейшей риторики или действий, которые могут усугубить и без того опасную ситуацию". 

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