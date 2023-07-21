21 июля, 14:56

СМИ: демонстранты в Иране осудили публичное осквернение Корана в Стокгольме

Они скандировали антиамериканские и антиизраильские лозунги, сообщил телеканал Al Mayadeen

БЕЙРУТ, 21 июля. /ТАСС/. Жители Ирана устроили в пятницу массовые митинги и марши, в которых осудили публичное осквернение священного для мусульман Корана в Швеции. Как передал телеканал Al Mayadeen, демонстранты в Тегеране, Ширазе, Исфахане и других городах скандировали антиамериканские и антиизраильские лозунги.

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Иранский богослов Ахмад Хатами заявил в пятничной проповеди, что "США и Израиль стоят за подстрекательскими действиями в Стокгольме". "Швеция еще пожалеет о том, что дала согласие на эту провокацию и позволила осквернить и сжечь священный Коран", - подчеркнул он.

В интервью Al Mayadeen глава Всемирного союза улемов сопротивления шейх Махер Хаммуд обвинил Запад "в посягательстве на свободу вероисповедания". "Первым ответом на новую гнусную выходку против Корана должна стать высылка шведских послов из всех исламских государств, - подчеркнул он. - Это самое минимальное, что следует сделать".

Шейх призвал публиковать в социальных сетях суры священного Корана, которые призывают к диалогу и веротерпимости. По его мнению, это необходимо для правильного восприятия ислама.

Ранее министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян назвал безответственным поведение шведского правительства, которое, по его словам, "потакает действиям, разжигающим религиозную ненависть". Он предложил своим коллегам в исламских государствах "предпринять скоординированные ответные шаги по сдерживанию оскорбительных выпадов против мусульман".

"Мы требуем от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша незамедлительно осудить осквернение священного Корана и сделать так, чтобы подобные акты больше не повторялись", - заявил Абдоллахиян. 

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ШвецияИранИрак
© Информационное агентство ТАСС
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