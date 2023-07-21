Парламент Гагаузии обсудит решение руководства Молдавии лишить автономию налоговых льгот

Специальное заседание проведут 24 июля

КИШИНЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Народное собрание Гагаузской автономии 24 июля проведет специальное заседание, посвященное решению руководства Молдавии лишить регион части льгот.

"На повестке дня специального заседания предложен для рассмотрения Народному собранию Гагаузии один вопрос - о законодательной инициативе группы депутатов парламента Республики Молдова "О проекте закона о внесении изменений в статью 6 Налогового кодекса", - говорится в заявлении на сайте законодательного органа.

Ранее парламент Молдавии, который контролирует Партия действия и солидарности, принял решение обсудить поправки в Налоговый кодекс, сокращающие поступления в бюджет Гагаузии. Как пояснил глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан, в настоящий момент предприниматели Гагаузии, которые пользуются правом возмещения НДС, получают эти средства из госбюджета, а собираемые в автономии налоги там и остаются. Предлагается возмещение НДС производить из бюджета региона.

Партия социалистов Молдавии раскритиковала эту инициативу правящей партии, назвав ее местью за избрание главой автономии Евгении Гуцул, которую выдвинула партия "Шор". После ее победы на выборах конфликт региона с центром обострился. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что выборы прошли с нарушениями, в Центризбиркоме Гагаузии прошли обыски, заведены уголовные дела о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей.

Действия центральных властей вызвали возмущение общественности: в Комрате прошел стихийный митинг, а депутаты автономии на экстренном заседании единогласно поддержали решение ЦИК об избрании Гуцул, после чего выборы признала законными Апелляционная палата Комрата. Она вступила в должность 19 июля. Высшее руководство Молдавии отказалось посетить инаугурацию.