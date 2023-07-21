Командующий ВВС Австралии не уверен в способности военных защитить северные базы

Как отметил Роб Чипман, Австралия должна быть способна вести "затяжной конфликт"

СИДНЕЙ, 21 июля. /ТАСС/. Командующий ВВС Австралии Роб Чипман не уверен в способности австралийских военных защитить свои северные базы в случае нападения. Об этом в пятницу сообщила газета Sydney Morning Herald.

По ее данным, на вопрос, уверены ли ВВС Австралии в защищенности своих военных баз в случае нападения, Чипман ответил отрицательно. "Нет, я думаю, что есть над чем поработать <...>, и моя задача - убедиться, что мы сможем принять бой на наших северных базах", - сказал он на конференции руководителей авиации в Лондоне. Он также добавил, что Австралия должна быть способна вести "затяжной конфликт".

Ранее министр обороны страны Ричард Марлз заявил, что правительство Австралии направит $2,5 млрд на модернизацию и расширение военных баз на севере страны.

По его словам, повышение боеспособности подразделений, дислоцированных на северном побережье страны, является ключевым направлением для правительства Австралии, и потому на их модернизацию и расширение в следующие четыре года будут направлены 3,8 млрд австралийских долларов ($2,5 млрд).