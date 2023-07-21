В Камбодже объявили день тишины перед выборами в парламент

Они пройдут 23 июля

ХАНОЙ, 21 июля. /ТАСС/. Национальный избирательный комитет Камбоджи заявил о прекращении любых видов предвыборной агитации в связи с запланированными на воскресенье всеобщими выборами в Национальную ассамблею (нижнюю палату) парламента, по результатам которых будет сформировано новое правительство королевства. День тишины начинается с 22:00 (18:00 мск) 21 июля и продлится до полуночи 23 июля.

Как говорится в распространенном в пятницу обращении камбоджийского избиркома, политические партии, кандидаты, их доверенные лица и сторонники, а также все медиаресурсы должны четко соблюдать закон о выборах, в соответствии с которым вся предвыборная агитация должна завершиться за 24 часа до наступления дня голосования. Национальный избирательный комитет предупредил о готовности принять самые строгие меры против любых действий, нарушающих закон о выборах. Одновременно властям всех уровней предписано сотрудничать с избиркомом для поддержания безопасности и общественного порядка при проведении выборов и принять строгие меры по предотвращению попыток срыва голосования.

Избирательная кампания продолжалась ровно 21 день. В этот период все зарегистрированные для участия в выборах политические партии имели право вести предвыборную агитацию, используя телевизионный эфир, радио, электронные и печатные СМИ, а также организовывая различные массовые мероприятия. Все допущенные до участия в выборах партии бесплатно получили равное эфирное время на основных телеканалах и радиостанциях королевства.

Для участия в седьмых в современной истории Камбоджи выборах в Национальную ассамблею зарегистрировались 18 политических партий. По данным избиркома Камбоджи, среди почти 17 млн подданных королевства насчитывается порядка 9,71 млн человек, обладающих правом голоса. Голосование будет проходить на 23,7 тыс. избирательных участков, созданных в 25 избирательных округах по всей стране.

За ходом выборов будут следить порядка 90 тыс. местных и иностранных наблюдателей, среди которых представители ЦИК и Общественной палаты РФ.