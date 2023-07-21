Блинкен: США работают с РФ над обменом заключенными, невзирая на разногласия

Американский госсекретарь отметил, что в Вашингтоне изучают варианты, но не будут публично оглашать детали

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. США работают с Россией по проблеме обмена заключенными, невзирая на разногласия, изучают варианты, но не будут публично оглашать детали. С таким утверждением выступил в пятницу на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института госсекретарь США Энтони Блинкен. Это мероприятие проходит в Аспене (штат Колорадо).

По словам Блинкена, "один из аспектов взаимодействия [США] не только с Россией, но и с рядом других стран" заключается в наличии, "несмотря на фундаментальные противоречия и разногласия", возможности "работать с целью возвращения американцев домой". "Мы продолжаем заниматься этим вне зависимости от всего остального. И мы продолжим делать это", - отметил Блинкен.

"Мы постоянно изучаем, что может потребоваться, что нужно задействовать, чтобы добиться нужного нам результата. Но я не буду вдаваться в детали", - указал госсекретарь США.