Эксперт считает, что Польша может разместить войска на Западе Украины осенью

По словам замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, контрнаступление украинских вооруженных сил тогда закончится

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Польша может разместить свои войска на западных территориях Украины осенью, когда контрнаступление украинских вооруженных сил закончится. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Они [Польша] могут организовать какие-нибудь совместные отряды вместе с украинскими (на Западной Украине - прим. ТАСС) для "защиты территорий", - сказал собеседник агентства. "Если говорить о ближайших месяцах, то я не думаю, что сейчас, летом, будет. Если будет, то это осенью", - указал Жарихин.

Говоря о сроках возможного размещения польских войск на Западной Украине, эксперт отметил, что сейчас это не произойдет, поскольку, пока "Украина пытается атаковать, получится, что Польша отбирает у нее часть территории". Жарихин выразил мнение, что это может произойти, когда "закончится так называемое контрнаступление [Вооруженных сил Украины] к концу лета".

Вместе с тем эксперт выразил убеждение, что Польша не пойдет на такие меры без отмашки США. "Необходимо, чтобы "начальник" из Вашингтона дал отмашку, потому что, конечно, очень многие в мире будут воспринимать так называемые гибридные варианты участия польских и балтийских военнослужащих как агрессию против Украины, - отметил он. - Здесь, я думаю, американцы будут считать, выгодно ли им такое действо".

Ранее в пятницу глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Польша может ввести контроль на западных территориях Украины, разместив там свои войска. Нарышкин сослался на имеющуюся у СВР информацию о том, что официальная Варшава постепенно приходит к осознанию того, что никакая западная помощь Киеву не способна поддержать Украину в тех целях, которые были заложены в эту помощь. По словам директора СВР, РФ видит, "что планируется в этой связи и существенно увеличить численность общевойсковой литовско-польской-украинской бригады, которая действует под эгидой этого так называемого Люблинского треугольника".