21 июля, 16:04
Военная операция на Украине

Эксперт считает, что Польша может разместить войска на Западе Украины осенью

По словам замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, контрнаступление украинских вооруженных сил тогда закончится

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Польша может разместить свои войска на западных территориях Украины осенью, когда контрнаступление украинских вооруженных сил закончится. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

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"Они [Польша] могут организовать какие-нибудь совместные отряды вместе с украинскими (на Западной Украине - прим. ТАСС) для "защиты территорий", - сказал собеседник агентства. "Если говорить о ближайших месяцах, то я не думаю, что сейчас, летом, будет. Если будет, то это осенью", - указал Жарихин.

Говоря о сроках возможного размещения польских войск на Западной Украине, эксперт отметил, что сейчас это не произойдет, поскольку, пока "Украина пытается атаковать, получится, что Польша отбирает у нее часть территории". Жарихин выразил мнение, что это может произойти, когда "закончится так называемое контрнаступление [Вооруженных сил Украины] к концу лета".

Вместе с тем эксперт выразил убеждение, что Польша не пойдет на такие меры без отмашки США. "Необходимо, чтобы "начальник" из Вашингтона дал отмашку, потому что, конечно, очень многие в мире будут воспринимать так называемые гибридные варианты участия польских и балтийских военнослужащих как агрессию против Украины, - отметил он. - Здесь, я думаю, американцы будут считать, выгодно ли им такое действо".

Ранее в пятницу глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Польша может ввести контроль на западных территориях Украины, разместив там свои войска. Нарышкин сослался на имеющуюся у СВР информацию о том, что официальная Варшава постепенно приходит к осознанию того, что никакая западная помощь Киеву не способна поддержать Украину в тех целях, которые были заложены в эту помощь. По словам директора СВР, РФ видит, "что планируется в этой связи и существенно увеличить численность общевойсковой литовско-польской-украинской бригады, которая действует под эгидой этого так называемого Люблинского треугольника". 

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