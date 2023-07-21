США запросили у КНДР данные о состоянии задержанного военнослужащего

Речь идет о рядовом Трэвисе Кинге, который без разрешения командования пересек межкорейскую границу со стороны Южной Кореи

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. США уведомили руководство КНДР, что хотели бы получить сведения о состоянии рядового Трэвиса Кинга - американского военнослужащего, который без разрешения командования пересек межкорейскую границу со стороны Южной Кореи. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в штате Колорадо.

"Что касается рядового Кинга, к сожалению, у меня нет какой-либо дополнительной информации. Мы испытываем беспокойство по поводу состояния его здоровья, мы бы хотели знать, где он находится", - отметил Блинкен.

"Мы довели до сведения Северной Кореи, что хотели бы получить эту информацию. На данный момент мне больше не о чем сообщить", - указал госсекретарь США.

18 июля Министерство обороны США подтвердило, что американский военнослужащий самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и был взят под стражу в КНДР. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, военного должны были доставить из Южной Кореи в США для дисциплинарного взыскания.