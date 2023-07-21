Лукашенко назначил нового заместителя председателя Госпогранкомитета

Эту должность занял Игорь Гутник

МИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о назначении заместителем председателя Государственного пограничного комитета Республики полковника Игоря Гутника. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил полковника Игоря Гутника заместителем председателя Государственного пограничного комитета. Соответствующий указ глава государства подписал 21 июля. Занимавший эту должность генерал-майор Сергей Новиков уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия", - говорится в сообщении.

Гутник с 2015 года занимал должность начальника Брестской Краснознаменной пограничной группы.

В конце мая Лукашенко подписал указ о назначении председателем погранкомитета Константина Молостова, с 2014 году занимавшего должность начальника Гродненской пограничной группы, и увольнении в запас ранее возглавлявшего ведомство Анатолия Лаппо.