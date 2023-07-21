Блинкен заявил, что США будут отвечать на хакерские атаки

Госсекретарь США добавил, что ведется расследование по факту взлома электронной почты посла в Китае Николаса Бернса

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут предпринимать необходимые шаги в ответ на хакерские атаки. Об этом заявил в пятницу на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института (штат Колорадо) госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя взлом электронной почты посла Соединенных Штатов в Китае Николаса Бернса.

"Мы неоднократно доносили Китаю, что любое действие, которое нацелено на правительство, граждан и компании [США], по-настоящему нас беспокоит и мы, как и раньше, в будущем при необходимости будем предпринимать соответствующие действия", - сказал он.

Блинкен добавил, что сейчас ведется расследование произошедшего. "Нам необходимо оценить все результаты [инцидента], мы приняли меры для защиты нашей информации", - добавил он.

В четверг газета The Wall Street Journal сообщила, что хакеры взломали электронную почту посла США в Китае Николаса Бернса и помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка, получив доступ к сотням тысяч правительственных сообщений. Издание утверждает, что хакеры связаны с властями КНР и доступ к почтовым ящикам Бернса и Критенбринка мог позволить взломщикам получить представление о планировании Вашингтоном недавней серии визитов высокопоставленных чиновников американской администрации в Китай.

По оценкам специалистов Госдепа по кибербезопасности и компании Microsoft, обеспечивающей ведомство технологическим оборудованием, кибератаки начались в мае, однако впервые были обнаружены в середине июня в преддверии визита Блинкена в Китай.