Блинкен ожидает вскоре новых визитов должностных лиц США в Пекин и их коллег в Вашингтон

Американский госсекретарь назвал такие контакты очень важными

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Высокопоставленные должностные лица американской администрации, как ожидается, вскоре отправятся с визитом в Китай, а представители КНР в свою очередь совершат поездки в Соединенные Штаты. Об этом заявил в пятницу на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института госсекретарь США Энтони Блинкен. Это мероприятие проходит в Аспене (штат Колорадо).

Глава американского внешнеполитического ведомства совершил поездку в Пекин в июне, а в июле Китай для переговоров посетили министр финансов США Джанет Йеллен и спецпосланник американского президента по вопросам климата, экс-госсекретарь США Джон Керри. "Я ожидаю, что и другие члены правительства [США] отправятся [в КНР], и наши китайские коллеги прибудут в Соединенные Штаты, - сказал Блинкен. - Полагаю, что подобные контакты очень важны, и, в сущности, было бы безрассудно их не использовать".