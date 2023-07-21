21 июля, 16:13

У сжегшего Коран в Швеции мигранта из Ирака проверят основания для вида на жительство

По информации газеты Dagens Nyheter, в феврале мужчина обратился в полицию за разрешением на проведение митинга с сожжением Корана и флага Ирака

СТОКГОЛЬМ, 21 июля. /ТАСС/. Миграционное управление Швеции проведет проверку на предмет наличия оснований для отзыва трехлетнего вида на жительство, а также аннулирования статуса беженца у 37-летнего мигранта из Ирака, который прибыл в королевство в 2021 году. Об этом в пятницу сообщает газета Dagens Nyheter.

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Как поясняет издание, в феврале этого года мужчина обратился в полицию за разрешением на проведение митинга с сожжением Корана и флага Ирака перед иракским посольством в Стокгольме. В разрешении ему было отказано, поскольку из соображений безопасности полиция тогда не разрешала подобные манифестации. Но это решение было обжаловано и в двух судах вынесли определение о превышении полицией своих полномочий. 

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