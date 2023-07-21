МИД Швеции заявил, что акт исламофобии в Стокгольме не отражает точки зрения правительства

Министр иностранных дел страны Тобиас Билльстрём сообщил, что шведские власти отвергают любые посягательства на Коран

БЕЙРУТ, 21 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Ирана и Швеции Хосейн Амир Абдоллахиян и Тобиас Билльстрём провели в пятницу переговоры по телефону, в ходе которых затронули вопрос публичного осквернения священного для мусульман Корана в Стокгольме. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, глава МИД королевства заявил, что шведские власти отвергают любые посягательства на Коран. "Этот акт исламофобии не отражает точки зрения правительства Швеции", - подчеркнул Билльстрём.

В свою очередь его иранский коллега обратил внимание на то, что "шведская полиция позволила совершить надругательство над Кораном". "Мы считаем это проявлением насилия по отношению к мусульманам и их религиозным чувствам, - отметил Абдоллахиян. - Оскорбление святынь в любой стране осуждается, и Швеция должна положить конец этим подстрекательским действиям".

Ранее глава МИД исламской республики назвал безответственным поведение шведского правительства, которое, по его словам, "потакает тем, кто разжигает религиозную ненависть". Он предложил своим коллегам в исламских государствах "предпринять скоординированные ответные шаги по сдерживанию оскорбительных выпадов против мусульман".

В пятницу в городах Ирана прошли митинги и марши, участники которых осудили публичное осквернение священного для мусульман Корана в Швеции. Демонстрации против исламофобии состоялись в Ираке, Йемене, Ливане и ряде других государств Ближнего Востока и Африки.