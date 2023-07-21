В ООН выразили обеспокоенность сведениями о применении Украиной кассетных боеприпасов

Во всемирной организации считают, что они не должны использоваться

ООН, 21 июля. /ТАСС/. ООН обеспокоена сообщениями о применении Вооруженными силами Украины кассетных боеприпасов и считает, что они не должны использоваться. Об этом заявил в пятницу на брифинге представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы видели эти сообщения, которые вызывают сильное беспокойство. Как мы и говорили ранее, вооружения такого типа должны остаться в прошлом. Они не должны применяться", - подчеркнул он.

В четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что Украина примерно в течение последних семи дней начала применять поставленные США кассетные боеприпасы.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 7 июля сообщил, что его страна приняла решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. 13 июля глава оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дуглас Симс сообщил, что ВСУ получили от США кассетные боеприпасы.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ оставляет за собой право использовать кассетные боеприпасы в ответ на их применение Украиной. По его словам, поставки такого вида оружия и его использование следует считать преступлением.