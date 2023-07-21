Пашинян считает, что без мирного договора новая война с Азербайджаном "очень вероятна"

В МИД РФ ранее заявили, что следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, опираясь на достигнутые договоренности

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пока не подписан мирный договор новая война с Азербайджаном "очень вероятна".

"Пока не будет подписан мирный договор и не будет ратифицирован парламентами обеих стран, конечно, очень вероятна [новая] война с [Азербайджаном]", - сказал он в интервью агентству AFP.

15 июля в МИД РФ заявили, что следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, опираясь на ранее достигнутые договоренности. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что неотъемлемой частью этого соглашения должны стать "надежные и четкие гарантии прав и безопасности армян Карабаха", а также неукоснительное выполнение всего комплекса трехсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией, включая разблокирование транспортных коммуникаций и запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы.