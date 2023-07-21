Соцпартия Молдавии потребовала наказать врача, позволившего русофобские высказывания

Руководство Республиканской клинической больницы в Кишиневе принесло извинения и пообещало провести расследование

КИШИНЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Партия социалистов Республики Молдова обратилась в правоохранительные органы после скандала с врачом, который сказал пациенту, что "не оперирует русских и считает их врагами".

"Сегодня подписаны депутатские обращения в адрес министра здравоохранения Аллы Немеренко, Совета по недискриминации, в Генпрокуратуру, МВД в связи с тем, что своими криминальными действиями этот человек грубо нарушил сразу несколько статей конституции, касающихся равенства граждан, права на жизнь, на охрану здоровья, на социальную помощь, запрета на разжигание межнациональной розни", - проинформировала пресс-служба партии.

Ранее Telegram-канал "Кишинев в теме" опубликовал видео, на котором врач вышел из себя и оскорбляет одну из пациенток из-за приветствия на русском языке. Руководство Республиканской клинической больницы в Кишиневе уже принесло извинения и пообещало провести расследование.

Видео вызвало широкий резонанс. Как отметил бывший премьер-министр республики Ион Кику, подобных случаев в Молдавии уже много. Он выразил сожаление, что действующее правительство поощряет такие конфликты. Экс-президент Молдавии Игорь Додон выразил сожаление, что общество республики все еще расколото по национальному признаку и не усвоило уроки вооруженного конфликта в Приднестровье.

В прошлом году на фоне жесткой антироссийской риторики со стороны руководства Молдавии посольство РФ выразило обеспокоенность участившимися случаями дискриминации на национальной, языковой, культурной основах. Дипломатическое представительство призвало граждан обращаться за помощью. В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдавии тогда попросили российское представительство воздержаться от подобных заявлений.