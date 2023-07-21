AP: экс-журналист Гордон Мик признал себя виновным в распространении детской порнографии

По сведениям агентства, он оказывал давление на несовершеннолетних с помощью мобильных приложений с целью получения откровенных изображений

ТАСС, 21 июля. Бывший журналист американской телекомпании ABC Гордон Мик в пятницу признал себя виновным в распространении детской порнографии. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его данным, Мик оказывал давление на несовершеннолетних с помощью мобильных приложений с целью получения откровенных изображений. Однако эти обвинения не упомянуты в его соглашении о признании вины.

Как сообщает AP, адвокат обвиняемого уверял, что доказательства были получены незаконным путем и должны быть уничтожены. Сделка о признании вины сохраняет за Миком право подать апелляцию на отклонение этих доказательств. Если апелляция не будет удовлетворена, Мику грозит до 40 лет тюремного заключения.

Мик занимался журналистскими расследованиями в телекомпании ABC с 2013 года. Он освещал вопросы национальной безопасности. В 2022 году уволился после проведения обысков в его доме.