21 июля, 17:22
Военная операция на Украине

В ООН заявили об отсутствии данных о последствиях для судов в ходе ударов в районе Одессы

Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков ранее сообщил о нанесении группового удара высокоточным оружием по украинским объектам военной промышленности и топливной инфраструктуры в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово

ООН, 21 июля. /ТАСС/. ООН не располагает данными о том, могли ли пострадать суда в результате ударов по объектам в районе Одессы. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

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"У меня нет подобной информации, - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса. - Мы только знаем, что были затронуты портовые операции и сооружения".

Ранее на этой неделе официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о нанесении группового удара высокоточным оружием по украинским объектам военной промышленности и топливной инфраструктуры в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово, а в четверг - по местам производства и хранения безэкипажных катеров в районе Ильичевска (украинское название - Черноморск) и Одессы.

В пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин указал, что секретариату всемирной организации вместо осуждения ударов по объектам в Одессе, где велась подготовка терактов против России, стоило должным образом отреагировать на террористические атаки на Крым, Крымский мост, Севастополь, а также на подрыв аммиакопровода Тольятти - Одесса. 

Теги:
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