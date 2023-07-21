Безрезультатное наступление ВСУ и дискуссии о зерне. Ситуация вокруг Украины

Отсутствие результатов украинского контрнаступления, в результате которого погибли десятки тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), разочаровывает западных кураторов Киева. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. Он отметил также, что жители Украины постепенно начинают задаваться вопросом, за что гибнут их родные, а в Европе элиты осознают, что поддержка продажной киевской власти является бесконечной тратой денег и сил.

В ООН завили о намерении добиваться возобновления сельскохозяйственного экспорта из России и с Украины, так как он крайне важен для международной продовольственной безопасности. В РФ подчеркнули готовность вернуться к обновленной зерновой сделке, но не раньше, чем условия Москвы будут выполнены.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Безрезультатное контрнаступление

Западные кураторы киевского режима разочарованы результатами так называемого украинского контрнаступления, результатов которого нет, заявил Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. По его словам, ВСУ "не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вкачены в киевский режим, ни поставки западного оружия - танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт российской армии".

Глава государства назвал самоубийственными атаки формирований ВСУ, отметив, что потери украинской стороны составили "десятки тысяч человек". Украинским властям, несмотря на "непрекращающиеся волны тотальной мобилизации", "все труднее гнать на фронт новые пополнения", отметил Путин, подчеркнув, что "мобилизационный ресурс страны истощается".

Он добавил, что к жителям Украины "постепенно, медленно, но приходит отрезвление", и они все чаще задаются вопросом, ради чего гибнут их родные. Общественное мнение меняется и в Европе, чья элита понимает, что поддержка Киева - это "тупик, пустая, бесконечная трата денег и сил" ради обслуживания интересов США. "Режим в Киеве готов пойти на все, чтобы спасти свою продажную шкуру и продлить свое существование. Им наплевать на народ Украины, на ее суверенитет и национальные интересы", - сказал Путин.

Верховный главнокомандующий дал высокую оценку российским военным, отметив, что командование действует профессионально, российские солдаты и офицеры, части и соединения выполняют свой долг перед Родиной мужественно, стойко, героически.

Ход операции

Вооруженные силы (ВС) РФ успешно отбили за сутки девять атак ВСУ на донецком направлении, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он отметил, что оперативно-тактической и армейской авиацией в ДНР поражены живая сила и техника ВСУ. Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны.

За сутки, продолжил Конашенков, на всех направлениях боевых действий были уничтожены несколько складов с оружием и боеприпасами, значительное количество боевой техники, а также несколько диверсионно-разведывательных групп. Было уничтожено более 525 бойцов противника, указал он.

Кроме того, ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по украинским объектам, где готовились теракты против России, сказал официальный представитель Минобороны России. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, подчеркнул он.

Взрывы в Одессе

Российские силы продолжают наносить удары по стратегическим объектам в Одессе и области. Украинская сторона подтвердила в пятницу, что в Одесской области был поражен важный объект инфраструктуры.

Утром в большинстве регионов Украины, а также в Киеве объявляли воздушную тревогу. За это время трижды сообщалось о взрывах в Одесской области. Взрывы произошли также в Черниговской области.

Продовольственная безопасность

Сельскохозяйственный экспорт из России и с Украины по-прежнему крайне важен для международной продовольственной безопасности, ООН будет добиваться его возобновления, заявил в пятницу заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Россия готова вернуться к обновленной зерновой сделке, но не раньше, чем ее условия наконец-то будут выполнены. При этом Москва продолжает свой продовольственный экспорт, учитывает все обеспокоенности нуждающихся государств, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего дал поручение военным и министрам подготовить комплекс действий для продолжения экспорта зерна по Черному морю. На ставке обсуждалась также системная работа по защите портов и инфраструктуры.

США надеются на лидерскую роль Турции для восстановления черноморской зерновой инициативы, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает в обозримом будущем перезапустить зерновую сделку, отметив, что будет придерживаться телефонной дипломатии с Россией и что планирует обсудить эту тему со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Однако, как сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, контактов с Эрдоганом в графике Путина пока нет.

Администрация президента Турции в пятницу вечером сообщила о состоявшемся телефонном разговоре Эрдогана и Зеленского, указав, что "оба лидера детально обсудили вопрос продления соглашения о черноморском зерновом коридоре".

Больше не посол

Президент Украины своим указом уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко, выступившего с критикой в его адрес.

Уоллес 12 июля на публичном форуме НАТО на полях саммита альянса в Вильнюсе заявил, что страны Запада хотели бы услышать от Украины слова благодарности за поставки военной техники вместо критики решений об отказе принимать страну в состав НАТО по ускоренной процедуре. После этого Зеленский заявил, что просто не знает, как еще можно благодарить, и предложил Уоллесу написать, как это нужно делать, отметив, что украинцы могут каждое утро просыпаться и благодарить министра. Пристайко в интервью телеканалу Sky News назвал эти слова Зеленского нездоровым сарказмом, отметив, что Украина и Великобритания не должны показывать, что между ними есть разногласия.