В США заявили о заинтересованности в продолжении выполнения оставшейся части ДСНВ

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс сообщила, что, хотя "Россия приостановила участие в договоре, она заявила при этом, что будет придерживаться количественных ограничений" по ядерным боезарядам

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. США заинтересованы в продолжении действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, выступая в пятницу на Аспенском форуме по безопасности.

"Есть ряд вещей в части уведомлений по этому договору, которые они не делали, мы в ответ предприняли аналогичные меры. Но мы все еще заинтересованы в ДСНВ, мы считаем, что он отвечает нашим интересам и интересам России. Мы по-прежнему хотим продолжать выполнение этого юридически обязывающего международного документа, подписанного нами и Россией", - сказала она.

Дженкинс отметила, что, хотя "Россия приостановила участие в договоре, она заявила при этом, что будет придерживаться количественных ограничений" по ядерным боезарядам.