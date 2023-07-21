СМИ: для посла Украины в Лондоне стало неожиданностью увольнение Зеленским

Издание "Общественное. Новости" сообщило, что коллегам неизвестно, связано ли увольнение Вадима Пристайко с его критикой слов президента Украины, но это совпадение называют "странным"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Освобождение президентом Украины Владимиром Зеленским Вадима Пристайко с должности посла страны в Великобритании стало неожиданностью для него самого. Об этом со ссылкой на источник в окружении бывшего посла сообщило издание "Общественное. Новости".

Ранее в пятницу Зеленский своим указом уволил Пристайко после того, как тот назвал нездоровым сарказмом слова украинского лидера в адрес британского министра обороны Бена Уоллеса.

"Он (Пристайко - прим. ТАСС) узнал о решении утром, в машине, когда ехал в британский городок на открытие улицы имени Зеленского", - приводит слова источника издание. При этом отмечается, что связано ли увольнение Пристайко с его критикой слов президента Украины, коллегам посла неизвестно, но это совпадение называют "странным".

Глава британского оборонного ведомства заявил 12 июля на публичном форуме НАТО на полях саммита альянса в Вильнюсе, что страны Запада хотели бы услышать от Украины слова благодарности за поставки военной техники вместо критики решений об отказе принимать страну в состав НАТО по ускоренной процедуре. После этого Зеленский, выступая на пресс-конференции, заявил, что просто не знает, как еще можно благодарить, и предложил Уоллесу написать, как это нужно делать. По его словам, украинцы могут каждое утро просыпаться и благодарить министра. Пристайко в интервью телеканалу Sky News назвал эти слова Зеленского нездоровым сарказмом, отметив, что Украина и Великобритания не должны показывать, что между ними есть разногласия. При этом посол посоветовал британскому министру обороны звонить ему и высказывать в частном разговоре свое недовольство, если возникнут проблемы.

Пристайко был назначен на должность посла в Великобритании 20 июля 2020 года. С 29 августа 2019 по 4 марта 2020 года возглавлял МИД Украины.