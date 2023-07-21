Байден в шутку назвал себя "искусственным интеллектом"

По словам президента США, ИИ дает не только "невероятные благоприятные возможности" в экономике, но и несет "огромный риск" обществу и национальной безопасности

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден шутливо назвал себя "искусственным интеллектом". Американский лидер охарактеризовал себя таким образом в пятницу, выступая в Белом доме с краткой речью, посвященной проблематике разработок с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ), соблюдения при этом мер предосторожности.

На выступлении присутствовали представители руководства крупнейших американских технологических компаний, в том числе президенты Microsoft, Google и Meta (эта корпорация признана в России экстремистской организацией). Одна из допущенных на мероприятие журналистов пресс-пула главы администрации США шутливо спросила у этих бизнесменов перед началом речи Байдена, являются ли они настоящими или репортерам демонстрируют пример разработки с использованием ИИ. Предприниматели рассмеялись, один из них с улыбкой похлопал себя по предплечьям, чтобы показать, что является живым человеком, и в этот момент в помещение вошел Байден, который произнес: "ИИ - это я". Присутствовавшие расхохотались.

В своем выступлении руководитель вашингтонской администрации заявил, что ИИ дает не только "невероятные благоприятные возможности" в экономике, но и несет "огромный риск" обществу и национальной безопасности. На компаниях, занимающихся такими инновациями, лежит большая ответственность за то, чтобы их продукция была безопасной, отметил Байден.