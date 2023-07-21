МИД Пакистана отмечает возросшую интенсивность визитов в отношениях с Россией

ИСЛАМАБАД, 21 июля. /ТАСС/. Активизация дипломатических контактов между Россией и Пакистаном наблюдается в последние месяцы. Об этом в пятницу в ходе еженедельного брифинга, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, заявила официальный представитель МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч.
"У нас тесные отношения с Российской Федерацией. Как вы могли заметить, последние месяцы характеризовались активизацией визитов между Пакистаном и Россией, - сказала она. - В частности, недавно в РФ был председатель Сената [Пакистана Садик Санджрани], он обсудил вопросы двустороннего сотрудничества".
Балоч также подчеркнула, что взаимодействие Москвы и Исламабада продолжит развиваться.