Участники митинга за деблокаду Карабаха объявили о перекрытии улиц Еревана с 21 июля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что Азербайджан полностью перекрыл Лачинский коридор для доставки гуманитарных грузов в Нагорный Карабах

ЕРЕВАН, 21 июля. /ТАСС/. Митинг с требованиями деблокировать Лачинский коридор и прекратить блокаду Карабаха завершился на площади Свободы в центре Еревана, участники призвали собраться утром в понедельник и начать перекрывать улицы столицы. Трансляцию с акции протеста вели местные новостные порталы.

"Ждем всех в понедельник в 08:30 утра и начнем перекрывать улицы. [Заранее] просим прощения [за то], что доставим неудобства жителям города. В 19:00 соберемся у памятника Мясникяну, подведем итоги дня и запланируем предстоящие акции", - заявил один из участников акции протеста.

Выступая 16 июня на заседании правительства, армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Азербайджан полностью перекрыл Лачинский коридор для доставки гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. В регионе на грани гуманитарной катастрофы находятся 120 тыс. человек. Затруднена работа международных организаций, в том числе Международного комитета Красного Креста. В интервью агентству AFP, опубликованном в пятницу, глава армянского кабмина заявил, что происходящее - это "геноцид в процессе", обвинив азербайджанскую армию в создании "гетто" в Нагорном Карабахе.