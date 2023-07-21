Помощник Байдена сообщил, что США не стремятся к смене власти в России

По словам Джейка Салливана, усилия его страны направлены на поддержку Украины

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Усилия вашингтонской администрации направлены на помощь Украине, а не на смену власти в России. С таким утверждением выступил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института. Это мероприятие проходит в Аспене (штат Колорадо).

"Тем, что происходит в России, заниматься представителям российского общества и российским политикам. Этим заниматься не нам, - констатировал он. - Как вы понимаете, не нам сидеть и строить планы смены режима в Москве. Мы ясно дали понять, что наши усилия направлены не на это. Наши усилия направлены на поддержку Украины, чтобы она могла быть как можно более успешной на поле боя".