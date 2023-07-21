Байден продолжает обсуждать с Зеленским поставки ATACMS Киеву

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что решение на этот счет еще не приняли

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом возможность поставок американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, решение на этот счет еще не принято. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в пятницу на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института. Это мероприятие проходит в Аспене (штат Колорадо).

"Передадим мы в конечном счете или нет [ракеты] ATACMS - решать президенту [США Джо Байдену]. Он говорил об этом с президентом [Украины Владимиром] Зеленским. Они продолжают вести этот разговор. Не хочу вас разочаровывать, но никакого объявления [на этот счет] у меня сегодня нет", - сказал советник американского лидера.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что ведомство не снимает с повестки вопрос о возможности поставить Киеву комплексы ATACMS, но на данный момент считает, что у Украины есть все необходимое на поле боя. В конце июня в Пентагоне заявили, что никаких решений о передаче Украине комплексов ATACMS нет, уточнив, что этот вопрос находится исключительно в компетенции главы государства. Отвечая на вопросы журналистов перед вылетом из Вильнюса, где он участвовал в саммите НАТО, Байден сообщил, что рассмотрит возможность одобрить передачу ракет большой дальности Киеву.