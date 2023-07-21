Самолеты проамериканской коалиции восемь раз нарушили воздушное пространство Сирии

Это произошло в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы, отметил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Истребители проамериканской антитеррористической коалиции за прошедшие сутки восемь раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, в очередной раз зафиксировано восемь нарушений воздушного пространства Сирии тремя парами истребителей F-16 и одной парой истребителей Typhoon коалиции", - сказал Гуринов.

Как отметил глава ЦПВС, беспилотные летательные аппараты (БЛА) международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, 21 раз за прошедшие сутки нарушили безопасность полетов в Сирии.