Глава МИД Турции считает, что Запад охватила эпидемия по осквернению Корана

По мнению Хакана Фидана, исламскому миру необходимо выработать единую позицию в вопросе защиты своих ценностей

СТАМБУЛ, 21 июля. /ТАСС/. Исламофобия и акции по осквернению священного для мусульман Корана превратились на Западе в своего рода эпидемию. Такое мнение в пятницу журналистам высказал глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Эти акции на Западе превратились в своего рода широкомасштабную эпидемию, там отмечен рост исламофобии, ненависти к иностранцам. В Дании и Швеции акции против Корана вообще вошли в моду. Мы такие действия осуждаем и предприняли в связи с этим ряд инициатив, в том числе по созыву внеочередной встречи Организации исламского сотрудничества", - сказал министр. По мнению Фидана, исламскому миру необходимо выработать единую позицию в вопросе защиты своих ценностей.

Турция решительно осуждает любые антиисламские акции и призывает международное сообщество к совместной борьбе с исламофобией. В пятницу прокуратура Анкары выдала ордер на арест 10 участников акций с сожжением Корана в Швеции, в том числе лидера правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, который в январе провел акцию по сожжению Коран у посольства Турции в Стокгольме.