Пашинян заявил, что верит в возможность стабильного мира с Азербайджаном

При этом, по словам премьер-министра Армении, это зависит от множества факторов

ЕРЕВАН, 21 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян верит в стабильный мир с Азербайджаном, однако это зависит от множества факторов. Об этом глава армянского кабмина сказал в интервью агентству AFP.

"Бессмысленно участвовать в переговорах и не верить, однако это не означает, что результат гарантирован, поскольку это зависит не только от Армении, а также от позиции президента Азербайджана. Переговоры ведутся не в вакууме, есть еще международная ситуация, геополитическая обстановка, гуманитарная ситуация, различные человеческие факторы, которые могут в какой-то момент появиться. Есть политическая ситуация, внутриполитическая ситуация. То есть все это, естественно, влияет на процесс, но, конечно, на него влияют непосредственные стороны переговоров, то есть президент Азербайджана [Ильхам Алиев] и я", - сказал премьер-министр Армении.

15 июля в МИД РФ заявили, что следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, опираясь на ранее достигнутые договоренности. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что неотъемлемой частью этого соглашения должны стать "надежные и четкие гарантии прав и безопасности армян Карабаха", а также неукоснительное выполнение всего комплекса трехсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией, включая разблокирование транспортных коммуникаций и запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы.