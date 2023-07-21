Украинский суд обязал УПЦ передать Михайловскую церковь музейному комплексу "Переяслав"

Как отметили в Минкультуры Украины, ведомство выступило третьим лицом по делу на стороне заповедника

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Украинский суд постановил передать Михайловскую церковь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области Национальному историко-этнографическому заповеднику "Переяслав" - одному из крупнейших в стране музейных комплексов. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры Украины.

"Суд обязал УПЦ освободить помещение Михайловской церкви в Киевской области. 20 июля Хозяйственный суд Киевской области принял решение по делу 911/638/23 по иску Национального историко-этнографического заповедника "Переяслав" к религиозной общине Украинской православной церкви Свято-Михайловского прихода <...> Киевской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В министерстве проинформировали, что ведомство выступило третьим лицом по делу на стороне заповедника. "Таким образом, своим решением суд удовлетворил иск заповедника и обязал религиозную общину УПЦ освободить помещение Михайловской церкви", - добавили в Минкультуры.

В УПЦ это решение суда пока не комментировали.

Михайловская церковь находится в древнем городе Переяслав в Киевской области. Именно там в 1654 году прошла Переяславская рада, где представители запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким приняли решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством, закрепленное присягой на верность царю.

На Украине поставлена задача полностью запретить деятельность УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента страны Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против ее священнослужителей выдвигают обвинения в госизмене, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства страны. Рейдеры из раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывают храмы, проводят собрания, на которых принимают решения о переподчинении религиозных общин. Местные власти лишают УПЦ права аренды земли под храмами. Как сообщал 9 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию ПЦУ. Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.