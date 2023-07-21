Алиев считает нереальным возобновление деятельности Минской группы ОБСЕ

Президент Азербайджана подчеркнул, что в переговорах по нормализации отношений с Арменией посредниками выступают Россия и США

ШУША /АЗЕРБАЙДЖАН/, 21 июля. /ТАСС/. Реинкарнация Минской группы ОБСЕ абсолютно нереальна. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в пятницу на Глобальном медиафоруме в городе Шуша в Карабахе.

"Сейчас реинкарнация Минской группы в любом виде абсолютно нереальна и для нас неприемлема. До нас доходят какие-то слухи, иногда какая-то информация, что есть какие-то мысли по поводу того, чтобы заново собрать эту "разбитую вазу". Но это невозможно с практической точки зрения и с точки зрения несогласия Азербайджана, потому что, как вы понимаете, у нас не очень хорошие воспоминания о деятельности Минской группы", - сказал глава государства.

Алиев подчеркнул, что в переговорах по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией есть два посредника - Россия и США. Касаясь брюссельского формата, он подчеркнул, что Баку рассматривает его в качестве "некоего дополнительного или вспомогательного механизма прямого взаимодействия на уровне лидеров Армении и Азербайджана". "И пока что он работает, думаю, более или менее успешно", - добавил азербайджанский лидер.

Переговоры между Азербайджаном и Арменией по урегулированию карабахского конфликта велись в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тройкой сопредседателей - Россией, США и Францией - с 1992 года.