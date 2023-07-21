МИД ПМР: миротворческую операцию России поддерживают жители и Молдавии, и Приднестровья

Как отметил глава ведомства Виталий Игнатьев, в обществе в обеих странах существует понимание, что "миротворцы - это фактор стабильности, мира и безопасности"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российская миротворческая операция в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) в высокой степени поддерживается как жителями республики, так и жителями Республики Молдова. Об этом в пятницу заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев.

"Миротворческая операция поддерживается жителями Молдовы и Приднестровья, я считаю, в высокой степени", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Игнатьев отметил, что в обществе в обеих странах существует понимание, что "миротворцы - это фактор стабильности, мира и безопасности".

"Ценить миротворческую операцию, на мой взгляд, в нынешних нестабильных, глобальных условиях, в условиях конфликта на Украине люди стали больше", - добавил глава МИД ПМР, указав, что для жителей республики миротворческая операция "священная и неприкосновенна".