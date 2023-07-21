МИД ОАЭ вызвал временного поверенного в делах Швеции из-за осквернения Корана в Стокгольме

Ведомство подчеркнуло, что ОАЭ не приемлют практики, противоречащие базовым человеческим ценностям, разжигающие ненависть и национальную вражду

ДУБАЙ, 21 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов вызвало временного поверенного в делах Швеции в связи с акцией публичного осквернения Корана, прошедшей накануне в Стокгольме.

Как сообщило в пятницу агентство WAM, представитель внешнеполитического ведомства вручил дипломату ноту протеста, в которой осуждаются "продолжающиеся акты надругательства над священным Кораном, совершаемые экстремистами в Швеции". В документе отмечается, что действия шведского правительства "нарушают нормы международного права, которое не допускает оскорбление предметов религиозного почитания и священных символов".

Министерство подчеркнуло, что ОАЭ не приемлют практики, которые противоречат базовым человеческим ценностям, разжигают ненависть и национальную вражду, а также подрывают международные усилия, направленные на распространение принципов терпимости и мирного сосуществования народов, говорится в сообщении агентства.