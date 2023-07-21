Белый дом: обучение украинских летчиков управлению F-16 начнется в ближайшие недели

Как отметил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, "обычно подготовка летчиков к пилотированию F-16 занимает очень длительное время"

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Подготовка украинских летчиков к управлению американскими истребителями F-16 начнется в ближайшие недели. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в пятницу на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института. Это мероприятие проходит в Аспене (штат Колорадо).

По словам Салливана, программа обучение украинских летчиков "готовилось в течение последних нескольких недель". Он отметил, что "обычно подготовка летчиков к пилотированию F-16 занимает очень длительное время", но США "пытаются ускорить этот процесс".

"На данный момент мы в сотрудничестве с коллегами в Нидерландах, Румынии, Дании, Норвегии и других странах работаем над тем, чтобы определить места [проведения подготовки], летчиков [, которые примут в ней участие,] и начать обучение", - продолжил помощник президента США. "Я не могу назвать точную дату, но могу сказать, что это вопрос нескольких недель, а не месяцев", - подчеркнул он.