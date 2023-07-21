21 июля, 19:47
Военная операция на Украине

Белый дом заявил о готовности США идти на риски, предоставляя военную поддержку Украине

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что "все страны НАТО, включая США, учитывают возможную реакцию России при принятии решений" о предоставлении военной помощи Украине

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы идти на риски в вопросе поставок вооружений Украине. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в пятницу на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института. Это мероприятие проходит в Аспене (штат Колорадо).

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Салливан назвал искаженным представление о том, что администрация президента США Джо Байдена "не готова предоставлять [те или иные вооружения] из-за опасений" по поводу возможной реакции РФ. "Мы готовы идти на риск и будем готовы рисковать в оказании поддержки Украине", - подчеркнул помощник Байдена по нацбезопасности.

В то же время он отметил, что "все страны НАТО, включая США, учитывают [возможную] реакцию России при принятии решений" о предоставлении военной помощи Украине. По словам Салливана, западные страны проявляют ответственный подход, поскольку это затрагивает вопросы безопасности этих стран и "глобальной стабильности". 

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