В Белом доме не стали отвечать, пора ли признать, что "Северный поток" взорвал Киев

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан напомнил, что в странах Европы продолжаются расследования

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ушел от ответа на вопрос, пора ли уже Соединенным Штатам признать, что диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" организовал Киев.

Салливан в пятницу выступил на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в Аспене (штат Колорадо). В ходе беседы модератор Эдвард Люс - редактор отдела американских новостей и колумнист газеты Financial Times - заявил, что "все знают, хотя администрация США еще не признала, что по совершенно понятным причинам украинцы провели эти диверсии". "Не пришло ли время признать, что случилось именно это, по вполне понятным, конечно, причинам?" - задал вопрос Салливану журналист.

Салливан прямо отвечать журналисту не стал. "Как вы знаете, в разных странах Европы продолжаются расследования. Я бы в самую последнюю очередь стал выступать перед [завершением] расследований наших европейских союзников. Мы посмотрим, к каким выводам они придут", - сказал он.