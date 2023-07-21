Премьер Польши заявил, что посла РФ вызовут в МИД после заявления Москвы о решении Сталина

Матеуш Моравецкий также выступил с обвинениями в адрес Иосифа Сталина, назвав его "военным преступником, виновным в смерти сотен тысяч поляков"

ТАСС, 21 июля. Посол России в Варшаве Сергей Андреев будет вызван в МИД страны из-за слов президента РФ Владимира Путина о том, что Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина. Об этом заявил в пятницу глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

"Посол РФ будет вызван в МИД", - написал премьер Польши в Twitter.

Моравецкий выступил с обвинениями в адрес Сталина, назвав его "военным преступником, виновным в смерти сотен тысяч поляков". "Историческая правда не подвергается дискуссии", - добавил он.

Ранее в пятницу Путин на оперативном совещании с Совбезом сказал, что "именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на западе, земли Германии".