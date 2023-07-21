21 июля, 20:22
Военная операция на Украине

Эксперт считает, что Запад может передать Киеву F-16 из-за перехода на современные F-35

Бывший руководитель программы по F-35 корпорации Lockheed Martin Том Бербедж отметил, что процесс перехода на новые истребители может длиться несколько лет

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Западные страны могут передать Киеву истребители F-16, так как большинство стран сейчас переходят на более современные модели F-35. Такое мнение в пятницу выразил бывший руководитель программы по F-35 корпорации Lockheed Martin Том Бербедж в интервью журналу Newsweek.

По его словам, после начала конфликта на Украине многие страны, которые ранее "не решались закупить" F-35, изменили свое мнение. Бербедж отметил, что в связи с переходом на современные истребители F-16 "освобождаются для таких стран, как Украина". При этом он подчеркнул, что этот процесс "может занять годы".

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Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены передать Украине истребители F-16 уже до конца 2023 года, однако ход боевых действий они не изменят.

Как признал в конце мая на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, министр ВВС США Фрэнк Кендалл, предстоящая передача Западом Украине истребителей F-16 кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева. Как выразился Кендалл, поставка, на которую потребуется "в лучшем случае" несколько месяцев, "не изменит фундаментальным образом данное уравнение". 

Теги:
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