Белый дом: у США и КНР есть "подлинная возможность" поддержания стабильных отношений

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что Вашингтон стремится не допустить в отношениях с Пекином "превращения конкуренции в конфликт"

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Американская администрация считает, что у Китая и Соединенных Штатов есть "подлинная возможность" поддержания стабильных двусторонних отношений, несмотря на все разногласия. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в пятницу на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в Аспене (штат Колорадо).

"Считаю, что имеется подлинная возможность поддержания стабильных отношений, несмотря на то что эти отношения заведомо являются отношениями конкурентов, будут включать наши действия, которые не нравятся Пекину, и действия Пекина, которые не нравятся нам", - сказал советник американского лидера. При этом он заверил, что Вашингтон стремится не допустить в отношениях с Пекином "превращения конкуренции в конфликт".

Салливана также попросили пояснить, рассчитывает ли американская сторона на продолжение встреч с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом, которого, как утверждал ведущий дискуссии, не видели на публике 26 дней. "Мы действительно не знаем. Все, что мы знаем, это то, что госсекретарь [США Энтони] Блинкен должен был встречаться с министром иностранных дел [КНР] на недавней конференции АСЕАН в Индонезии. Но он в итоге встречался с [главой канцелярии Комиссии Центрального комитета Компартии Китая по иностранным делам] Ван И, потому что Ван И приехал вместо министра иностранных дел. Другой информацией [на этот счет] мы не обладаем", - сказал представитель Белого дома.

Как сообщил 11 июля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, Цинь Ган не едет в Джакарту на мероприятия по линии АСЕАН "из-за проблем со здоровьем". В связи с этим на встречи в столицу Индонезии, как уточнило внешнеполитическое ведомство Китая, отправился Ван И.